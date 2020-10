Covid-19 : Haut responsable de l’ONU à Genève infecté

Le Haut commissaire pour les réfugiés Filippo Grandi a annoncé mercredi qu’il avait été testé positif, deux jours après avoir ouvert le comité exécutif de l’agence onusienne.

«J’ai des symptômes légers et j’espère être rétabli rapidement», poursuit-il, en prenant soin de rappeler – émojis à l’appui – l’importance de se laver les mains, de garder ses distances et de porter un masque.

Sept personnes prévenues

Selon un porte-parole du HCR à Genève, Andrej Mahecic, M. Grandi «a commencé à ressentir des symptômes légers ressemblants à ceux de la grippe mardi matin» et il est donc resté chez lui et a présidé à la 71 session du Conseil Exécutif du HCR, qui se tient cette semaine à Genève, à distance et en ligne.

Au Palais des Nations à Genève

Les vœux de prompt rétablissement n’ont pas tardé en réponse au tweet, que ce soit de la mission française auprès de l’ONU à Genève ou de Per Olsson Fridh, secrétaire d’Etat suédois à la coopération internationale et aux affaires humanitaires.

La maladie de l’un des hauts fonctionnaires les plus en vue de l’ONU tombe à un moment où un certain nombre de missions diplomatiques auprès de l’organisation poussent pour que l’organisation internationale revienne plus rapidement à un format de travail, au moins hybride, pour reprendre langue plus efficacement ou encore voter sur des sujets urgents.