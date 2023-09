Haute-Savoie: 550 gendarmes pour une opération anti-délinquance

Depuis mardi et jusqu’à dimanche, 550 gendarmes sont déployés sur le terrain en Haute-Savoie (F), dans le cadre d’une vaste opération «anti-drogue et anti-délinquance», rapporte le «Dauphiné libéré». Les agents sécurisent les gares, contrôlent les flux routiers et explorent les quartiers sensibles. Ils ont notamment inspecté plusieurs centaines de voyageurs dans les transports en commun, amendant ceux détenant des stupéfiants; et ils ont fouillé les caves de vingt-deux barres d’immeubles à Cluses, Scionzier et Seynod.