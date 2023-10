Haute-Savoie (F): Cimetières français victimes de vols et de vandalisme 

Depuis plusieurs semaines, les cimetières sont la cible de vols et d’actes de vandalisme en France voisine. Les premiers faits (vols de statuettes, stèles renversées et cassées…) remontent à la mi-septembre à Annemasse. Dans un communiqué, la Ville indique que les pilleurs s’intéressent particulièrement aux matériaux utilisés pour certains éléments de décoration funéraire, tel que le bronze. «A ce jour, onze concessions avec dégradations avérées ont été répertoriées et quatre plaintes ont été déposées.»

La Municipalité «regrette et condamne ces agissements profondément irrespectueux envers les défunts et leurs familles». Elle rappelle également aux personnes concernées l’importance de porter plainte, afin de faire avancer l’enquête. Et pour cause: d’autres communes de l’Agglo ont aussi été victimes des mêmes délits au sein de cimetières ou de bâtiments publics. Par ailleurs, les lieux de recueillement ne sont pas les seuls sites ayant fait l’objet de vols de métaux. L’école primaire Marianne Cohn, à Annemasse, a également été touchée. Les voleurs ont été interpellés en flagrant délit, après l’alerte donnée par le concierge.