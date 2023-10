Haute-Savoie (F): Condamné pour avoir tenté d’écraser un loup

Le 7 mars 2023 à Giez (F), au sud du lac d’Annecy, un homme avait poursuivi un loup avec sa voiture avec la volonté de l’écraser. Ayant posté sur les réseaux sociaux une vidéo de la poursuite avec des commentaires tels que «Oh putain loupé!» et «les écolos ne vont pas apprécier la tentative de meurtre», il a été identifié par l’Office français de la biodiversité et quatre associations de protection de l’environnement. Ainsi que le rapporte «Le Messager», il a été jugé lundi par le Tribunal correctionnel d’Annecy pour tentative de destruction d’une espèce protégée. Il a été condamné à un stage de citoyenneté et à 8000 euros de dommages et intérêts à verser aux quatre associations précitées.