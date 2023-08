Haute-Savoie (F): Des logements dans la «verrue»  d’Archamps 

L’immense bâtiment vitré trônant au milieu de la technopole d’Archamps (F), à l’abandon depuis des années et parfois assimilé à une verrue, devrait à l’avenir accueillir des logements. «Le Messager» annonce que des travaux de transformation sont imminents. Un promoteur de Montpellier (F) projette de mener un chantier évalué de 60 à 70 millions d’euros. Il s’agira de créer 850 logements pour étudiants et pour travailleurs à revenu modeste dans cet ensemble (nommé Alliance) qui jouxte la commune de Bardonnex. Des espaces de vie en commun, des restaurants et un pôle de santé sont prévus. Le chantier devrait durer deux ans.