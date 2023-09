Des méduses dans le lac d’Annecy, un phénomène rare

Il y a des méduses dans le lac d’Annecy. Le 8 septembre, des nageurs stupéfaits en ont aperçu une dizaine, rapporte le «Dauphiné libéré». En rencontrer est très rare, mais normal, a indiqué au média français Victor Frossard, chercheur en hydrobiologie à l’Université Savoie Mont-Blanc. Le scientifique explique que ces bêtes, qui font deux à trois centimètres de diamètre, sont présentes en permanence au fond du lac, mais sous forme de polypes. Leur transformation en méduses est aléatoire, et sa cause inconnue. Elle survient en août et en septembre. Ces apparitions peuvent être observées à plusieurs reprises durant un été, puis plus du tout durant dix ans. Le chercheur précise que ces animaux gélatineux ne sont ni urticants ni dangereux.