Un homme fait irruption dans un cours de gym et tire à blanc

Alors que la France est en alerte «urgence attentat» après l’assassinat d’un professeur, vendredi à Arras, et de nombreuses alertes à la bombe, un incident angoissant s’est produit lundi vers 20 h 30 à La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie (F). Un homme de 31 ans s’est introduit dans un gymnase où se tenait un cours de fitball. Il a d’abord demandé à déposer un sac dans la salle, mais la coach qui animait le cours a refusé. L’homme est alors retourné dans les couloirs et s’est mis à crier qu’il était en train de faire une overdose, relatent «Le Dauphiné libéré» et la radio France bleu.