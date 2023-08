Haute-Savoie: La plage de Publier dit oui aux chiens, exclus à Genève

Alors que depuis le 1er mai, Genève ne compte plus aucune plage publique accessible aux chiens (dernière du genre, celle de la Bécassine, à Versoix, est rentrée dans le rang sur décision du Canton), la Haute-Savoie prend le chemin inverse. Ainsi que le rapporte «Le Dauphiné libéré», Publier (F), localité située entre Thonon et Evian, a choisi d’autoriser officiellement les canidés à batifoler dans l’eau, sur 150 mètres, au niveau du parc du Mottay. Il s’agit d’une première dans le département, qui ne comptait jusqu’à présent que deux plages (à Sciez et à Lugrin) où les toutous étaient simplement tolérés, à défaut d’être autorisés. Partout ailleurs, notamment aux abords du lac d’Annecy, leur présence est formellement interdite. Le maire de Publier a précisé qu’il s’agissait d’une expérimentation, dont les enseignements seront tirés à la fin de l’été.