Dent d'Oche: Le bouquetin blessé par un crampon a été secouru

L’image de ce pauvre animal, saignant de la bouche à cause du crampon dont il n’arrivait pas à se défaire, avait suscité beaucoup d’émotion sur les réseaux sociaux.

Mardi dernier, une équipe de l’Office français de la biodiversité, assistée d’un vétérinaire et du gardien du refuge, est parvenue à localiser et à immobiliser la femelle, pour la secourir.

Depuis le début du mois, plusieurs randonneurs avaient aperçu dans le massif de la Dent d’Oche, en Haute-Savoie (F), un bouquetin blessé par un crampon d’alpinisme coincé dans sa bouche. Certains avaient pu le filmer et la vidéo avait rapidement fait le tour des réseaux sociaux et des médias, suscitant beaucoup d’émotion. Les responsables du refuge le plus proche avaient été alertés, ainsi que des associations de protection de la nature. Contacté, l’Office français de la biodiversité (OFB) a organisé une opération afin de secourir l’animal.