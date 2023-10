Le téléphérique du Salève est tout neuf mais bien plus cher

Après deux ans de fermeture pour cause de rénovation, un téléphérique du Salève tout neuf accueille le public depuis septembre. Tout neuf, mais aussi bien plus cher: l’aller-retour est passé de 11,90 euros à 18 euros (+51%), alors que l’aller simple a bondi de 7,70 euros à 13 euros (+69%). Plusieurs lecteurs de la «Tribune de Genève» s’en sont plaints auprès du quotidien. Le directeur de l’installation, Patrick Roxo, explique que ce qui n’était jusqu’à présent qu’un mode de transport s’est vu adjoindre une offre d’animation et de culture (mur de grimpe, espace d’exposition, boutique, terrasse panoramique, et bientôt un restaurant).