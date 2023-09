Les autorités de Haute-Savoie (F) se font usurper leur identité

Les lettres ont été adressées à des propriétaires de terrains et ayant une utilisation agricole ou de pâturage. Elles ont pour objet des «modifications à venir des règles d’urbanisme» et évoquent un prétendu vote qui aurait pour effet que les terrains ne pourront pas changer d’affectation. Le texte précise aussi que «les plans locaux d’urbanisme devront se conformer à la loi ZAN et réduire le nombre de terrains constructibles». Le but poursuivi par l’usurpateur semble donc être la réduction du nombre de terrains constructibles. L’origine de ces envois restent toutefois inconnue. Les autorités françaises appellent donc les habitants de Haute-Savoie à la prudence et conseillent de les solliciter, au moindre doute quant à l’authenticité de courriers reçus.