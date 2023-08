Haute-Savoie (F): L’Ultra montée du Salève, c'est fini

L’Ultra montée du Salève, c’est fini. Ce trail créé en 2010 consistait à cumuler le plus d’ascensions possible de la montagne en six heures, tout en redescendant à chaque fois en téléphérique. Le record, datant de 2019, culminait à neuf montées (chacune de 3,2 km et 660 mètres de dénivelé). Mais un différend financier entre la société de télécabines et les organisateurs a poussé ces dernières à jeter l’éponge, rapporte «Le Messager». Ils n’étaient pas en mesure de régler la somme demandée pour assurer les descentes des sportifs et ne se satisfaisaient pas des horaires proposés. L’édition programmée le 14 octobre prochain est donc annulée.