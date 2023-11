Haute-Savoie: Le téléphérique du Salève fermé pour maintenance

«Du 6 au 30 novembre inclus, le téléphérique du Salève ferme ses portes!» Le message posté sur le site internet de l’infrastructure et sur les réseaux sociaux n’a pas manqué de faire réagir. «Mais vous êtes sérieux»; «Ouvert il y a à peine 2 mois… Et déjà fermé un mois pour un entretien» ou encore «C’est une blague?» Si l’annonce de la fermeture du téléphérique situé en France voisine suscite l’étonnement voire les railleries des internautes, c’est parce que ce dernier vient tout juste de rouvrir, soit le 12 septembre, après deux ans de travaux.

Citée par «Le Dauphiné Libéré», Éloise Giraudet, responsable communication et marketing, explique que cette fermeture n’a «rien de surprenant, ni d’anormal». C’est aussi la réponse donnée sur Facebook: «Les maintenances et visites annuelles de l'état sont obligatoires et s'effectuent une fois par an. Pour éviter une fermeture pendant l'été, nous fermons chaque année en novembre afin de limiter la gêne occasionnée pour les usagers du téléphérique.» Le téléphérique rouvrira le vendredi 1er décembre.