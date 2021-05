Haute-Savoie : Un skieur et un alpiniste emportés par deux avalanches

Deux personnes ont perdu la vie mercredi dans deux coulées distinctes survenues dans le massif du Mont-Blanc.

Un skieur et un alpiniste ont trouvé la mort mercredi dans deux avalanches distinctes qui se sont déclenchées en Haute-Savoie, dans le massif du Mont-Blanc, où les sorties sont rendues dangereuses par les conditions d’enneigement, a-t-on appris auprès des secours en montagne. La première coulée a emporté et enseveli vers 10 h 30 un skieur de 23 ans évoluant à la descente avec un ami de 26 ans sur la face ouest du couloir des Cosmiques, qui culmine à 3600 mètres d’altitude. La victime se trouvait en tête du duo lorsqu’une plaque à vent s’est détachée sous ses skis et l’a emportée sur 500 mètres.