Russie : Haute trahison: le patron d’une société de cybersécurité arrêté

Le directeur doit purger deux mois de prison préventive pour des motifs inconnus. En Russie, rencontrer un étranger est déjà considéré comme suspect, selon un observateur.

Le directeur de la société russe de cybersécurité, Group-IB, a été arrêté et placé en détention provisoire pour deux mois, la justice russe le soupçonnant de «haute trahison», a indiqué mercredi, l’instance compétente. Fondée il y a 18 ans, cette société spécialisée dans la détection et la prévention des cyberattaques est un «partenaire officiel d’Interpol et d’Europol», selon son site. Elle est un leader sur le marché russe et travaille dans de nombreux pays étrangers.