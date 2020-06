A6 au Luxembourg

Haute voltige sur un camion lancé à pleine vitesse

Deux personnes ont été filmées alors qu'elles jouaient aux équilibristes sur la remorque d'un camion se trouvant en pleine circulation sur l'autoroute A6.

Ces images sont d'une insouciance rare et elles ont été diffusées sur le réseau social TikTok, ce vendredi 19 juin 2020. Elles ont été enregistrées non loin du futur stade national au moment où il est possible de quitter l'autoroute A6 pour se diriger vers l'autoroute A3 en direction de Metz, Sarrebrucke ou encore Livange.