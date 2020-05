États-Unis

Hayden, 12 ans, n’a pas supporté le confinement

Dans une vidéo poignante, un père de famille se confie sur le suicide de son fils, survenu le 17 avril au Texas. Cet enfant plein de vie était terriblement angoissé par la crise sanitaire.

«Le coronavirus a tué mon fils, mais pas de la manière dont vous pensez.» Dans une vidéo poignante publiée fin avril sur YouTube, Twitter, Facebook et Instagram, un père de famille texan raconte comment l’angoisse du confinement a poussé son enfant à commettre l’irréparable, à quelques jours de son 13e anniversaire. Brad Hunstable explique que son fils Hayden «aimait la vie et était toujours à la fête». Il n’était pas dépressif et n’avait «pas tendance à broyer du noir» avant que la crise sanitaire n’éclate.