États-Unis

Hayden Panettiere promet de raconter la vérité pour aider d’autres femmes

La comédienne, victime de violences domestiques, a réagi à l’ordonnance d’éloignement délivrée par un juge qui vise son ex-copain.

L’Américaine de 30 ans a été violentée par son ex, qui a été arrêté deux fois par la police.

L’affaire entre l’actrice et son ex-chéri ne finit pas de faire des vagues. Mardi 14 juillet 2020, un juge donnait raison à Hayden Panettiere en décidant un ordonnance d’éloignement à l’encontre de Brian Hickerson. Pour rappel, l’homme avait été arrêté deux fois par la police après avoir frappé la comédienne, dont la dernière fois lors de la St-Valentin en février 2020. Quelques jours après cette décision du justice, la comédienne révélée par la série «Heroes» a pris la parole.

«Je m’apprête à dire la vérité sur ce qui m’est arrivé, dans l’espoir que mon histoire permette à d’autres personnes qui sont dans des relations abusives de réclamer l’aide dont elles ont besoin et qu’elles méritent", a posté Hayden Panettiere, 30 ans, sur Instagram samedi 18 juillet 2020. Elle a ajouté qu’elle était «prête à prendre ses responsabilités pour que cet homme ne fasse plus jamais de mal à personne». Elle a également remercié son entourage pour son soutien qui lui a permis de trouver «le courage de reprendre le contrôle de sa vie». Le post d’Hayden était accompagné en légende d’un numéro de téléphone susceptible d’aider des victimes de violences ou d’abus. «Pour toute personne qui a besoin de soutien, notez que vous pouvez appeler ce numéro. Si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité, allez sur Thehotline.org (ndlr: un site qui vient en aides aux victimes de violences conjugales) ou écrivez un texto. Vous n’êtes pas seuls», a conseillé l’actrice, qui partagé la vie du boxeur ukrainien Wladimir Klitschko entre 2009 et 2018.