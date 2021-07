Hollywood : Hayden Panettiere semble avoir pardonné à son ex

L’actrice a revu Brian Hickerson, qui avait été condamné pour l’avoir agressée durant leur relation.

Hayden Panettiere a été aperçue dans un restaurant en compagnie de son ex, Brian Hickerson, quelques semaines après qu’il est sorti de prison.

Si les proches de Hayden s’inquiètent de la voir se rapprocher de celui qui lui a fait du mal, l’Américaine, elle, veut croire que Brian a changé. «Elle a un cœur énorme et voit le meilleur dans chaque personne», a confié l’un de ses amis à E! News. Brian Hickerson a de son côté déclaré que la comédienne et lui travaillaient sur leur amitié et qu’ils n’allaient pas se remettre ensemble.