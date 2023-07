Hayley Atwell blessée par les ragots d’idylle avec Tom Cruise

En décembre 2020, le «Sun» avait rapporté que les deux comédiens avaient été vus «main dans la main» à Londres et qu’ils vivaient «une romance secrète». Interviewée par «The Independent», l’actrice britannico-américaine de 41 ans a qualifié ces ragots de «sales», «bas» et «crasseux» en se demandant pourquoi on racontait «de telles choses au sujet de sa relation avec son collègue de travail et patron». En plus, Hayley n’est pas la seule à subir les conséquences de ces mensonges. «Ces rumeurs sont dérangeantes parce qu’elles impliquent aussi des personnes de ma vie personnelle. Cela devient envahissant», a-t-elle déploré. En mai 2023, Shakira a aussi été la cible du même ragot qu’Hayley. Mais, elle, avait trouvé ça «hilarant».