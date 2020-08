il y a 53min

États-Unis : HBO prépare une série sur Ivanka Trump

La production sera une adaptation du podcast «Tabloid: The Making of Ivanka Trump», développé par le «New York Magazine» et Luminary Media.

La jeunesse de la fille aînée de Donald Trump sera racontée dans une série sur HBO, a appris le site Collider. Ce feuilleton, dont le développement vient de commencer, sera basé sur un podcast composé de dix épisodes créé par le New York Magazine et Luminary Media intitulé «Tabloid: The Making of Ivanka Trump». Lancé le 5 août 2020, il s’intéresse à Ivanka de son enfance dans les années 1980 à son arrivée avec son père à la Maison-Blanche, en 2017.

Dans ce podcast, présenté par la journaliste Vanessa Grigoriadis, sont interviewés des proches d’Ivanka Trump, comme sa mère, ainsi que des amis de la famille Trump. Selon Collider, «Tabloid: The Making of Ivanka Trump» contient évidemment quelques potins et autres commérages, mais réussit tout de même à montrer de quelle manière l’Américaine de 38 ans est devenue la femme qu’elle est aujourd’hui.