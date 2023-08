C'est officiel, la série The Idol n’aura pas de saison 2

HBO a confirmé ce que tout le monde attendait, la fiction cocréée par Sam Levinson et The Weeknd ne connaîtra pas de nouveaux épisodes.

Dans «The Idol», Lily-Rose Depp jouait le rôle de Jocelyn. Eddy Chen/HBO

Si «The Idol» avait d’abord été présentée comme une minisérie, ne comptant donc forcément qu’une seule saison, tout le bruit fait autour de la fiction l’avait un peu fait oublier. De nombreux téléspectateurs attendaient donc avec une certaine impatience de savoir si la fiction imaginée par The Weeknd et Sam Levinson allait se poursuivre au-delà des cinq épisodes diffusés sur HBO et sur RTS 1 chez nous.

La réponse, peu surprenante, est arrivée lundi 28 août 2023 via un communiqué transmis au «New York Post». «Après mûre réflexion, HBO, les créateurs et les producteurs ont décidé de ne pas proposer de deuxième saison. Nous remercions les créateurs, les acteurs et l’équipe pour leur incroyable travail», a indiqué la chaîne.

Les cinq épisodes de «The Idol» – au lieu des six prévus au départ – mettaient en scène Lily-Rose Depp dans le rôle de Jocelyn, une chanteuse faisant la connaissance d’un propriétaire de boîte de nuit et gourou d’une secte incarné par The Weeknd.