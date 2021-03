Se faire interpeller dans la rue par une bouche d’égout ? Surréaliste? Pas forcément si l’on en croit le clip vidéo «De nos mains à nos cours d’eau, il n’y a qu’une grille» réalisé par GE_environnement. On y voit une grille s’adressant aux passants sur la place De Neuve. «Bonjour, je suis le Rhône. Juste, j’en ai marre en fait parce que les gens jettent n’importe quoi dans la rue et chez eux. Et tout ce qui tombe dans cette grille finit où? Chez moi!» Ensuite, la «voix du Rhône» se fait plus véhémente, alpaguant directement les badauds laissant négligemment tomber masques, cigarettes ou mouchoirs. Surpris, ils ramassent.

«Oh mon eau!»

Un carton sur les réseaux

«À la base, nous souhaitions tourner une séquence en caméra cachée, explique François Pasquini, directeur du service de l’écologie et de l’eau. Mais la situation sanitaire ne l’a pas permis. Ce sont donc des collaborateurs du service et figurants qui se sont prêtés à l’exercice.» Et ça a marché, puisque le clip a cartonné: près de 80’000 vues. Ce film s’inscrit dans une campagne globale. Ici, on cherche à atteindre un public qui navigue sur les réseaux sociaux, mais d’autres actions sont destinées à différentes catégories de la population.» Cet été, des stands de sensibilisation seront ainsi présents lors de diverses manifestations, comme la Ville est à vous. Le but: faire en sorte que les habitants prennent conscience des conséquences de leurs gestes.