États-Unis : «Hé, les gars, quelqu’un a vu Tristyn récemment?»

Le corps d’une adolescente de 13 ans a été retrouvé dimanche en Floride. Seul suspect, un camarade de collège de 14 ans a été arrêté le lendemain et a publié un post glaçant sur Snapchat.

Seul suspect, un adolescent de 14 ans a été arrêté lundi et mis en examen pour meurtre au second degré. Le bureau du procureur doit encore décider si Aiden Fucci sera jugé en tant qu’adulte ou pas. Après son interpellation, le collégien a réalisé un selfie dans la voiture de police et ajouté une légende glaçante: «Hé les gars, quelqu’un a vu Tristyn récemment?»