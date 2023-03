Londres : Heathrow: grève pour Pâques après l’échec des négociations salariales 

Quelque 1400 agents de sécurité vont faire grève pendant dix jours en pleines vacances de Pâques à l’aéroport londonien d’Heathrow, principal «hub» du Royaume-Uni, après l’échec de discussions salariales entre la direction et le syndicat Unite. La grève démarre vendredi, «des négociations de dernière minute ayant achoppé» sur «le refus d’Heathrow d’améliorer son offre de paie de façon substantielle», indique Unite dans un communiqué daté de jeudi soir.

Le syndicat dénonce en comparaison «la rémunération du directeur général John Holland-Kaye» qui est passée «entre 2020 et 2021 de 800’000 à 1,5 million de livres sterling» (entre 912’000 et 1,7 million de francs) alors que le salaire réel d’un agent de sécurité «qui fait des gardes interminables est de 30’000 livres sterling» (34’000 francs) par an, soit un «recul de 24% en termes réels depuis 2017.»