Aéroports : Heathrow veut embaucher 25’000 personnes pour être opérationnel

L’aéroport britannique de Heathrow à Londres, l’un des principaux en Europe, veut recruter 25’000 personnes pour être pleinement opérationnel lors des pics de demande, a-t-il fait savoir mercredi, après les nombreux dysfonctionnements de l’été. L’aéroport dit toutefois ne pas s’attendre à retrouver ses niveaux de trafic prépandémiques avant plusieurs années, à cause de «la crise économique mondiale, la guerre en Ukraine, l’impact du Covid-19».

«Bien que la demande soit plus forte, elle n’a pas totalement récupéré de la pandémie», poursuit Heathrow, qui mise sur 60 à 62 millions de passagers sur l’année entière, soit environ 25% de moins qu’en 2019. Le «hub» londonien a vu défiler «18 millions de passagers cet été, plus qu’aucun autre en Europe, bien que nous ayons été frappés plus durement que nos rivaux pendant les confinements», commente-t-il.