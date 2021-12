Genève : Hébergement d’urgence: la Ville ouvre 50 places de plus

En raison de la mauvaise météo, la Municipalité prend des mesures supplémentaires pour offrir aux sans domicile fixe un abri au chaud.

Au vu des mauvaises conditions météorologiques (neige, pluie et vent), 50 places supplémentaires à l’abri de Richemont seront proposées dès samedi soir, et ce jusqu’à mardi matin, annonce le Département municipal de la cohésion sociale et de la solidarité. Les familles avec enfants seront prioritaires. Un lit, un repas chaud, un petit déjeuner, ainsi que la possibilité de prendre une douche, y sont proposés. Non loin, le Centre d’hébergement de Frank-Thomas offre 130 places, une prise en charge par des professionnels du domaine social, et un accès à des soins.