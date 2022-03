Suisse : Héberger des réfugiés venus d’Ukraine: c’est encore le flou

Qui doit payer les frais médicaux ou la nourriture des familles logées chez des particuliers? La question reste ouverte.

Ils étaient, mardi, plus de 2 millions à avoir fui l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe, il y a deux semaines, selon les chiffres du Haut Commissariat pour les réfugiés. Et ils seraient déjà plus de 1300 à être arrivés en Suisse, où les autorités peuvent compter sur la solidarité de la population. Ils sont en effet nombreux à proposer une chambre ou un appartement pour accueillir des réfugiés venus d’Ukraine.

Détails connus ces prochains jours

La prise en charge des frais médicaux ou la scolarisation des enfants restent aussi encore un peu floues. Les réfugiés venus d’Ukraine seront en principe mis au bénéfice du permis S (personnes à protéger), délivré plus rapidement qu’avec une procédure d’asile standard. Il donne droit à une couverture des frais médicaux et à une aide sociale. Mais la Confédération et les Cantons sont toujours en discussion sur certains points et les détails devraient être connus d’ici à la fin de cette semaine.