Genève – Héberger un réfugié: même dans l’urgence, ça se prépare

Empathie et gratitude

Assistante sociale, Ghislaine Savoy encadre une famille de la rive droite qui héberge depuis mardi une femme et son enfant de 10 ans. Comme dans d’autres cas cités par Caritas, tout semble bien se dérouler pour l’instant. «Mère et fille ukrainiennes ont de la peine à se projeter à moyen terme, mais elles sont très reconnaissantes vis-à-vis de leurs hôtes. Ceux-ci, comme beaucoup d’autres dans leur cas, ont mûrement réfléchi avant de s’inscrire, ils ont les moyens et l’envie d’aider.» Pour l’heure, «ils considèrent les réfugiés comme leurs invités, c’est une sorte de lune de miel», sourit la spécialiste. Reste que la situation est transitoire, bringuebalante, et sur la longueur, des problèmes de cohabitation peuvent survenir. «C’est là que ça sera plus difficile, et nous devons être prêts.»