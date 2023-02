Suisse : HEC Lausanne remporte le concours national d’analyse financière

La 13e édition du Swiss CFA Institute Research Challenge a été remportée par une équipe d’étudiants du Master en Finance de la Faculté des HEC de l'UNIL. La distinction récompense la meilleure présentation et analyse écrite d'une société cotée en bourse.

Ils s’appellent Ardit Kokollari, Yasmine Ben Hamidane, Firat Pektas et Abdulrahim Alomar. Ce quatuor d’étudiants en master de l’Université de Lausanne (UNIL) a remporté vendredi la finale suisse du CFA Institute Research Challenge . L’équipe HEC Lausanne devance une trentaine d’équipes de trois à cinq étudiants des universités de Berne, Genève, Neuchâtel, Saint-Gall, Zurich, de l'Università della Svizzera Italiana, de la ZHAW et la Hochschule Luzern.

La distinction récompense la meilleure présentation et analyse écrite d'une société cotée en bourse. L’édition 2023 portait sur l'évaluation de l'entreprise suisse Belimo, leader mondial en matière de développement, de production et de vente de dispositifs de commande efficaces sur le plan énergétique pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l’air.