Hécatombe chez les voitures restées à l’arrêt

C'est surtout à cause du chenit électronique qui garnit les véhicules, cette daube consomme en permanence de l'énergie sur la batterie et après un arrêt prolongé, la batterie est plate.....

Mercobenz 10.05.2020 à 16:13

Je redoute bien plus le retour en masse des voitures non locale qui vont reparfumer Genève au diesel et rendre le traffic insupportable plutôt que la fiabilité de ma voiture... j’ai adoré le traffic ces derniers jours en pouvant aller au travail en voiture sans bouchons, sans stress, et sans subir l’horrible conduite de ceux qui se disent « « « indispensables pour Genève et son économie » » ».