Espagne : Hécatombe de poussins abandonnés sans eau et nourriture

La police a fait la macabre découverte dimanche dernier à Madrid. Les 26’000 poussins étaient entassés dans des cartons et des palettes depuis trois jours, sans eau et sans nourriture, et se trouvaient dans un état d’hypothermie. Selon El País, 6000 étaient déjà morts, notamment à la suite de cannibalisme.

Selon les premiers résultats de l’enquête, la cargaison était arrivée depuis trois jours, mais à cause des dégâts infligés par la pluie aux cartons et aux palettes, le transfert des poussins vers l’Afrique est devenu impossible. Selon la police, la société responsable a alors tout simplement refusé de les prendre en charge. Les animaux ont donc été abandonnés dans le terminal de fret.

Capture d’écran Twitter/Policía Nacional

Associations scandalisées

Lors de l’intervention policière, les poussins encore vivants se battaient entre eux pour manger les restes de leurs congénères morts. Les policiers ont alors contacté plusieurs associations de protection des animaux, dont ALBA, pour les prendre en charge. Sa présidente, Carolina Corral, s’est immédiatement rendue sur place. Elle a déclaré qu’il s’agissait de la situation la plus difficile de sa carrière. «Nous n’avions ni l’expérience, ni les infrastructures pour déplacer et gérer autant de poussins». Elle assure vouloir dénoncer les responsables, et promet que son association apparaîtra dans le cadre des accusations.