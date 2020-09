Le latéral d’Arsenal, vegan et très impliqué dans la protection de l’environnement, est devenu actionnaire du «club le plus vert du monde».

Hector Bellerin aime la mode et la nature. Pour cette dernière, il multiplie les engagements; le dernier en entrant au capital des Forest Green Rovers. Twitter @HectorBellerin

Hector Bellerin a de la suite dans les idées. Le défenseur espagnol d’Arsenal vient d’entrer au capital des Forest Green Rovers, club de League Two (4e division) basé dans le Gloucestershire. Or «The Little Club On The Hill» (joli surnom) possède cette particularité d’être un club vegan et écoresponsable. Engrais bio, panneaux solaires sur le toit du stade, système de récupération d’eau de pluie et interdiction de la viande rouge, le projet du propriétaire Dale Vincent – magnat des énergies renouvelable - est aussi intransigeant qu’ambitieux. Avec comme tête de gondole, un projet de stade entièrement en bois (voir ci-dessous)!

«J’étais très excité quand j’ai appris qu’il y avait une possibilité pour moi d’investir à Forest Green Rovers, a confié Hector Bellerin sur le site du club. Leur travail est brillant. Et c’est important pour moi d’investir dans des domaines qui me passionnent. Or je suis très motivé à l’idée de pousser le football à imaginer son futur de manière durable.» Et l’Espagnol de continuer. «Forest Green Rovers prouve à tous les clubs qui disent «on n’a pas les moyens d’être écoresponsable» que c’est possible. L’amour des gens pour le football est universel. Il n’y a pas meilleure industrie pour promouvoir le développement durable.»

Entre FGR et Hector Bellerin, l’union repose sur des bases solides. Car tandis que «les Verts» considérés par la FIFA comme «le club le plus écolo du monde», le Gunners n’a rien d’un engagé de la dernière heure. Vegan depuis trois ans, il a en effet marqué les esprits cet été en offrant de planter 3000 arbres par victoire d’Arsenal via l’ONG One Tree Planted. Un défi qui a débouché sur la plantation de 50 000 arbres dans la forêt amazonienne.