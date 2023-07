Football: Hector Bellerin, l’homme qui détonne dans le milieu

Instagram Hector Bellerin

Hector Bellerin est ce que l’on appelle un drôle d’oiseau. Les destinations exotiques, les yachts ou les jet-skis, très peu pour lui. Le latéral droit espagnol est plutôt du genre à passer ses vacances estivales avec sa douce moitié en mode «van life» ou camping-car tout en mangeant ses pâtes au milieu des tentes de camping. L’enfant de Badalone, âgé de 28 ans, a donné un aperçu de son été à ses suiveurs sur les réseaux sociaux vendredi.

Formé au FC Barcelone, Hector Bellerin est parti pour Arsenal à 16 ans. C’est là-bas qu’il s’est sensibilisé aux questions environnementales. En juin 2020, il s’était engagé à financer la plantation de 3000 arbres pour chaque victoire des Gunners sur la fin de saison. «Durant mon enfance à Barcelone, je passais beaucoup de temps avec mon grand-père dans son jardin à planter des arbres et à jouer dans la forêt, donc c’est une cause qui me tient à cœur», disait-il après s’être engagé avec l’ONG One Tree Planted. Au total, et grâce aux fonds levés auprès de supporters, 50’000 arbres avaient été plantés en Amazonie.

Trois mois plus tard, Bellerin était devenu actionnaire de Forest Green Rovers (D4), qualifié par la FIFA de «club le plus écolo du monde» en 2017 avec ces tondeuses à énergie solaire et sa cantine végétarienne. «Je suis moi-même devenu végétarien il y a trois ans et au début, je voulais juste essayer pour désintoxiquer mon organisme. Je pensais manger de la viande en guise de récompense mais être végétarien me convient très bien, racontait-il alors. Après un mois, je me sentais plus fort, plus énergique sur le terrain. Je voyais une vraie différence.»