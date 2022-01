Ski alpin – Hector domine Vlhova en géant, les Suissesses larguées

Les Jeux olympiques de Pékin approchent à grands pas, mais il reste des courses à gagner avant de prendre l’avion. Sara Hector l’a bien montré, elle qui a livré la manche parfaite durant le géant de Kronplatz, en Italie. La Suédoise a été impériale mardi. Elle n’a commis aucune erreur et a parfaitement su jouer de sa vitesse pour terminer en trombe. La Slovaque Petra Vlhova avait alors la pression et n’a pas su se montrer plus rapide. Elle termine deuxième de cette course, à 15 centièmes. Tessa Worley (+0’’53) complète le podium.