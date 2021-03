Neuchâtel : Heidi.com ferme définitivement boutique

La faillite de la société, déclarée en décembre dernier, a été officialisée la semaine dernière. Elle marque la fin d’une aventure qui avait commencé il y a près de vingt ans.

En difficulté depuis de longs mois, la société Heidi.com a définitivement été déclarée en faillite, rapporte «Arcinfo». Cette décision met un terme à une belle aventure, qui avait commencé dans le début des années 2000, quand une ligne de vêtements branchés, au look frais et original, a commencé à faire son chemin. D’abord en Suisse, puis dans le monde. On se souvient par exemple qu’André Manoukian, alors juré de «Nouvelle Star» sur M6, avait porté un t-shirt signé Heidi.com dans une des émissions en prime time, ce qui avait boosté la renommée de la marque helvétique.