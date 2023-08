Heidi Klum assure qu'elle ne compte pas les calories de ses repas

Dans sa vidéo, le mannequin en a profité pour tacler les journalistes. IMAGO/Cover-Images

En organisant dimanche 20 août 2023 une session de questions-réponses avec ses fans sur Instagram, Heidi Klum ne s’attendait sûrement pas à créer la polémique. Certains de ses abonnés ont voulu en savoir plus sur son poids et ses habitudes alimentaires. Le mannequin de 50 ans a alors révélé, en montant sur une balance, qu’elle pesait 62,5 kilos. Quant à son régime, celle qui se dit prête à avoir un autre enfant, a simplement déclaré qu’elle commençait sa journée avec un petit-déjeuner composé de trois œufs pochés dans un bouillon de poulet chaud. Différents médias, dont le «Daily Mail», ont alors estimé que l’Allemande ne devait pas consommer plus de 900 calories par jour.

Comme cela représente la moitié du rapport journalier recommandé pour une femme, le prétendu régime de Heidi n’a pas mis longtemps à faire polémique. La femme de Tom Kaulitz a réagi mardi 22 août 2023 dans une vidéo publiée en story Instagram. «Je viens de rentrer à la maison et des amis m’ont envoyé ces articles qui disent que je ne mange que 900 calories par jour. J’aimerais dire que je ne pense pas avoir une seule fois de toute ma vie compter les calories. Ne croyez pas tout ce que vous lisez. Je ne compte pas les calories! Quelqu’un m’a demandé combien je pesais, et je suis montée sur ma balance pour lui montrer. Après je ne sais pas, des gens ont mis les choses bout à bout et ont écrit un tas de conneries», a-t-elle affirmé.

La Germano-américaine n’a pas manqué d’adresser une pique aux journalistes. «C’est vraiment triste parce qu’il n’y a plus de vrai journalisme. Les gens inventent juste des histoires et les écrivent et tout le monde saute dessus. Et c’est vraiment triste parce que des personnes lisent ça, y croient et vont potentiellement le suivre. Et ce n’est pas bon pour eux», a-t-elle conclu.