Guerre en Ukraine : Heineken annonce à son tour qu’il va quitter la Russie

Le deuxième plus gros brasseur mondial a ajouté lundi son nom à la liste des entreprises qui coupent leurs liens commerciaux avec la Russie. Près de 2000 employés sont touchés.

Heineken a annoncé lundi qu’il quitterait la Russie, où il compte 1800 employés, à cause de la guerre en Ukraine qui se poursuit et continue à «s’intensifier». L’activité du deuxième plus gros brasseur mondial dans le pays n’est «plus viable dans l’environnement actuel», indique la firme néerlandaise dans un communiqué.

«Nous visons une cession ordonnée de notre entreprise à un nouveau propriétaire en pleine conformité avec les lois internationales et locales», précise l’entreprise, qui avait annoncé le 9 mars l’arrêt de la production et de la vente de sa marque de bière en Russie.

Un retrait à 400 millions d’euros

Le brasseur a souligné qu’il ne profiterait pas d’une cession de propriété et prévoit que la transaction lui coûtera 400 millions d’euros en raison de la perte de valeur de cet actif et autres «charges exceptionnelles». «Nous continuons d’espérer qu’une voie vers une issue pacifique émerge à court terme», a souhaité Heineken. Le groupe a garanti le paiement des salaires de ses 1800 collaborateurs en Russie jusqu’à fin 2022.

Fondé au XIXe siècle à Amsterdam, Heineken produit et vend plus de 300 marques de bière et de cidre, dont Heineken, Strongbow et Amstel, et emploie plus de 85’000 personnes à l’échelle mondiale. Le groupe possède également 16 marques locales en Russie. Selon l’agence de presse néerlandaise ANP, la Russie représente moins de 2% du chiffre d’affaires du groupe.