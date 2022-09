Tennis: Heinz Günthardt: «Cette Billie Jean King Cup, on la veut!»

Heinz Gütnhardt (de face, à dr.), Belinda Bencic (à g.) et les Suisses viseront la victoire à Glasgow.

Les finales de la Billie Jean King Cup – anciennement FedCup – auront lieu du 8 au 13 novembre prochains, à Glasgow (Écosse). Finaliste malheureuse en 2021 face à la Russie, l’équipe de Suisse possède le statut de tête de série No 1 pour ces finales, en raison de la suspension de la Fédération russe après l’invasion de l’Ukraine.

La Suisse est désormais fixée sur son calendrier: elle affrontera en phase de poules l’Italie (mercredi 9 novembre dès 11h), puis le Canada (vendredi 11 novembre dès 12h). Capitaine de l’équipe de Suisse, Heinz Günthardt ne cache pas son ambition: lui et son équipe ne viseront rien d’autre que la victoire. On lui a téléphoné à un peu plus d’un mois de la compétition.