Test : Hélas, complexité ne rime pas forcément avec qualité!

«Redout II» procure d’excellentes sensations de pilotage. Toutefois, le jeu ne réinvente pas vraiment la roue.

Privés des franchises cultes comme «F-Zero» ou encore «WipEout» depuis des années, les adeptes de courses futuristes ont trouvé une autre voie avec le second opus de «Red­out». Ils ont ainsi la chance de participer à des compétitions intenses en lévitation sur une trentaine de circuits complètement fous à travers les paysages désolés d’une Terre semi-­abandonnée.

Doté d’un mode carrière intéressant, mais parfois frustrant à cause d’une difficulté mal dosée, «Redout II» offre également la possibilité de se mesurer en ligne avec onze autres pilotes en herbe. Cependant, le manque de variété dans les modes de jeu limite l’expérience. À l’inverse, la complexité du gameplay rend l’apprentissage ardu. Difficile de gérer la force de la gravité, la disposition des accélérateurs, la gestion des turbos et la prise en charge de la surchauffe tout en tenant compte des adversaires et des vitesses hallucinantes. À force de trop vouloir se démarquer de ses illustres rivaux en complexifiant son gameplay, ­«Redout II» laisse une bonne partie de ses adeptes sur le bas-côté. Dommage, car l’ivresse de la vitesse est fidè­lement retranscrite.