Gastronomie française : Hélène Darroze, 2e femme la plus récompensée par le guide Michelin

En pleine pandémie, Hélène Darroze est devenue la 2e femme la plus récompensée par le Guide Michelin. Cela, grâce à une cuisine placée sous le signe de l’émotion.

Malgré une année désastreuse pour le monde de la gastronomie, la cheffe française Hélène Darroze a réussi un exploit: passer de trois à cinq étoiles Michelin, devenant la deuxième femme la plus récompensée par le Guide rouge, grâce à une cuisine «plus émotive que technique».

Connue du grand public pour ses apparitions dans le programme TV «Top Chef», Hélène Darroze, 53 ans, a atteint début janvier les sommets de la gastronomie mondiale en obtenant une troisième étoile pour son restaurant londonien «Hélène Darroze at The Connaught» et une seconde pour «Marsan», son établissement parisien.