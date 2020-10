«Nous avons regardé avec elle de quelle manière on pouvait lui permettre de poursuivre sa formation. Une haute école romande l'a acceptée, donc elle a commencé cette formation, avec possibilité de travailler quinze heures par semaine, le temps que sa procédure de naturalisation arrive à terme», expliquait lundi au micro de «La Matinale», Mauro Poggia, conseiller d'Etat genevois en charge du Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé. Et d’ajouter: «Je pense qu'elle a démontré son engagement, sa conscience professionnelle, et je pense que nous avons tout intérêt à avoir de futurs Suissesses et Suisses de cette qualité»».