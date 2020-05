Grèce

Hélicoptère de l'Otan disparu: débris retrouvés en mer

L'armée grecque a affirmé avoir retrouvé des restes de l'appareil canadien recherché en mer Ionienne. Un corps aurait aussi été découvert.

L'appareil aurait décollé avec six personnes à bord.

Des débris d'un hélicoptère canadien porté disparu mercredi soir lors d'une opération de surveillance de l'Otan, ont été retrouvés en mer Ionienne entre la Grèce et l'Italie, a-t-on appris jeudi de source militaire grecque.

«Des débris ont été retrouvés dans la zone de contrôle et d'intervention de l'Italie» en mer Ionienne et «la Grèce a envoyé un hélicoptère de la marine de guerre pour participer à l'opération de sauvetage», a indiqué cette source à l'AFP. Six personnes étaient à bord de cet hélicoptère, selon cette source.