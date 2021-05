Routes vaudoises - Héliporté à l’hôpital, sa vie est en danger

À travers champ, il a heurté une remorque agricole

À l’entrée d’une courbe à droite à grand rayon et pour une raison indéterminée, il a laissé dévier son véhicule, quittant ainsi la chaussée à gauche selon son sens de marche. Il a alors roulé dans un champ avant de percuter une remorque agricole et terminer sa course devant un hangar. Découvert par des voisins qui ont aussitôt avisé les secours, cet automobiliste, grièvement blessé à la tête a été héliporté par la REGA au CHUV. Sa vie est en danger indique la police cantonale.