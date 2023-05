Helmut Berger, acteur fétiche de Visconti, s’est éteint à l’âge de 78 ans

Helmut Berger, qui fut le compagnon et un des acteurs fétiches de Visconti, est décédé jeudi à l’âge de 78 ans en Autriche, a annoncé son agence, Helmut Werner. Le comédien autrichien, polyglotte et longtemps réputé pour sa beauté, est connu pour ses rôles dans les films de Luchino Visconti «Les Damnés» (1969) et «Ludwig, le crépuscule des dieux» (1973), où il incarna un prince Louis de Bavière tourmenté, aux côtés de Romy Schneider rejouant le personnage de Sissi.