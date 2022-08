France : Héloïse Martin a accouché d’une petite Rose

Carnet rose pour Héloïse Martin. Après avoir publié plusieurs photos d’elle enceinte, la comédienne de 26 ans, révélée dans la saga «Tamara», a annoncé sur Instagram qu’elle avait accouché le 30 juillet 2022 d’une fille prénommée Rose. «Amour inconditionnel. La plus belle et la plus grande émotion de ma vie», a écrit Héloïse en légende d’un cliché en noir et blanc où on la voit sourire alors qu’elle tient son bébé serré contre elle.