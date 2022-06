France : Héloïse Martin dévoile son ventre arrondi

Enceinte de 8 mois, la jeune comédienne a publié une photo glamour où elle exhibe son baby bump.

Bientôt maman pour la première fois, Héloïse Martin, qui a été victime de grossophobie , ne cache pas sa joie. Enceinte de 8 mois, la comédienne de 25 ans a publié sur Instagram un cliché en noir et blanc, à la fois chic et glamour, où elle dévoile son baby bump. «Le bonheur est contagieux. Entourez-vous de visages heureux. Baby good vibes», a-t-elle écrit en légende.

Plutôt discrète sur sa vie privée, la Française, qui a été révélée dans la saga «Tamara», avait surpris ses fans en annonçant sa grossesse sur le réseau social, en avril 2022. «Mon joli petit secret, avait-elle écrit. Je vais bientôt décrocher le plus grand rôle de ma vie... tellement heureuse et si hâte de te rencontrer mon bébé.» Quelques jours avant cette info, la jeune femme avait publié des photos où on la voyait en compagnie de son amoureux, dont elle n’a pas encore révélé l’identité.