Transparence: Helsana publie l’entier de sa grille salariale et biffe les bonus

De plus, Helsana a presque entièrement supprimé les rémunérations flexibles, telles que les bonus. Pour le spécialiste des ressources humaines, «nous n’avons plus qu’un bonus en cas d’évolution extrêmement favorable des affaires, réparti en fonction de la performance, mais c’est un montant marginal».

«Le feed-back est très positif et seuls une dizaine de collaborateurs ont rechigné» commente le responsable RH. Car la démarche a conduit à de nouveaux contrats. Une poignée d’employés seulement a vu son salaire réduit. «Ils l’ont bien pris parce qu’ils gagnaient déjà bien leur vie. En revanche, nous avons pu faire évoluer certains collaborateurs vers des salaires plus élevés. De plus, les discussions salariales sont désormais beaucoup plus objectives». Quelques employés n’ont toutefois pas voulu signer le nouveau contrat et ont donc quitté l’assureur.