Suède: Helsingborg, plaque tournante du trafic de drogue en Europe

Un port du sud de la Suède est devenu une plaque tournante européenne pour le trafic de cocaïne acheminée clandestinement d’Amérique du Sud, ont averti les douanes suédoises après plusieurs saisies importantes de drogue cette année. «La Suède et le port d’Helsingborg sont devenus le point de transit de la cocaïne sud-américaine vers le marché illégal en Europe», a déclaré Magnus Pettersson, le procureur principal de l’Unité des douanes suédoises, chargée de la criminalité internationale et organisée.

Dans la plupart des cas, les stupéfiants sont introduits clandestinement dans des conteneurs, qui transportent des fruits et légumes sur des navires de fret en provenance d’Amérique du Sud, souvent d’Équateur. Les contrôles dans le port d’Helsingborg n’étant pas assez réguliers et la sécurité autour laissant à désirer, une «circulation quasiment libre de la cocaïne» s’y est développée.

Sacs, pinces coupantes, chalumeaux…

Pour mettre fin à la contrebande, qui implique des réseaux criminels suédois et internationaux, chaque conteneur réfrigéré en provenance d’Amérique du Sud, et transitant par le port devrait être contrôlé. Ces derniers mois, les douanes suédoises ont découvert à plusieurs reprises des preuves que des contrebandiers s’introduisaient dans la zone portuaire pour vider les conteneurs. Des équipements tels que «des sacs, des pinces coupantes et des chalumeaux» ont été trouvés.