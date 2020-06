Assurances

Helvetia aura déboursé 800 millions d'euros pour acheter Caser

Le groupe saint-gallois a finalisé la reprise de l’assureur espagnol en prenant le contrôle de près de 70 % du capital-actions.

L'acquisition, la plus importante de l'histoire d'Helvetia, vise à développer les activités d'assurance dommages et à améliorer la distribution en Espagne. Helvetia et Caser comptent ensemble plus de 11'500 collaborateurs et plus de sept millions de clients pour un volume d'affaires de plus de 10 milliards de francs, précise le communiqué.